Леонардо ДиКаприо замаскировался до неузнаваемости

Популярный голливудский актер Леонардо ДиКаприо часто попадает в объективы папарацци. Последний раз знаменитого актера сфотографировали с его девушкой 23-летней фотомоделью Камилой Морроне в довольно необычном образе.

Влюбленные прогуливались по улочкам Калифорнии, впрочем внимание папарацци приковал Ди Каприо, который замаскировался до неузнаваемости одеждой.

Фотографии опубликовало издание Just Jared на своей странице в инстаграме. Актер надел серый свитшот с капюшоном, лицо его скрыла кепка и защитная маска. Камила Морроне также подобрала уличный стиль, надев обычные джинсы, куртку и красные кеды Converse.

Пользователи в сети даже не предполагают, что с Камилой мог быть кто-то другой, кроме Леонарда Ди Каприо, ведь влюбленные постоянно находятся вместе.