Латышская журналистка посоветовала русским в Латвии «не изображать лохов»,а учить государственный язык

Латышская журналистка Элита Вейдемане, известная своими многочисленными патриотическими высказываниями,которые так раздражают русскоговорящее население страны, опубликовала новую колонку, в которой возмущается тем, что русские жители Латвии желают получать материалы о мерах по борьбе с коронавирусом на родном языке. По мнению Вейдемане, все лояльные жители страны давно уже должны были выучить латышский язык и получать все услуги только на нем.

В ответ на заявление «эксперта» на «Латвийском Радио» , что «у русскоязычной аудитории в Латвии есть право быть информированной»,Вейдемане заметила:

«Простите, разве кто-то оспаривает это право? И что в принципе означает „русскоязычная“? Это такая аудитория, которая слышит только русский? Тогда почему она слышит только русский? Меня всегда удивляет эта установка — что в Латвии есть конкретная „аудитория“, которой полагаются привилегии, потому что она, как оказалось, перманентно дискриминируется уже десятки лет, если не столетиями.

А правда, в каких областях она, простите, дискриминируется? Разве этой аудитории запрещают слушать русскую музыку с вещающих по-русски радиостанций, которых в Латвии по меньшей мере с десяток? Разве ей запрещено читать русские книги и прессу? Разве эту аудиторию не обслуживают по-русски? Латыши же такие любезные, что готовы и с утюгом говорить по-русски, если они его успели выучить в русском детском саду… Тридцать лет со дня обретения независимости — это достаточно длительный срок, чтобы наконец ликвидировать ущерб, нанесенный двуязычным информационным пространством».



«Если кто не помнит, я напомню: в Латвии государственный язык — латышский, и из этого пункта конституции проистекает все остальное. И у каждого жителя Латвии есть право выучить латышский язык и получать информацию о событиях в стране, где живут граждане Латвии и те, кто не хочет ими быть. Тогда о какой дискриминации речь? Есть только право выбора: быть гражданином конкретной страны или изображать отделившегося, ничего не соображающего лоха», — пишет Элита Вейдемане.