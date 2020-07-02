Конец «анархии». Фоторепортаж из Сиэтла

Newsru.co.il передает: Начиная с начала июня протестующие заняли в Сиэтле территорию нескольких городских кварталов. Они объявила ее автономной зоной Капитолийского холма , где, по словам протестующих, «полиция запрещена, еда бесплатна, а документальные фильмы демонстрируются ночью».

10 июня президент Трамп призвал мэра Дженни Дуркан и губернатора Джея Инсли «забрать свой город», и, по словам Дуркана, рассматривалась возможность разгона протестующих силами армии.

1 июля полиция штата Вашингтон и коммунальные службы Сиэтла приступили к наведению порядка в городе. По меньшей мере 31 активист движения BLM арестован.