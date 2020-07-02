Китай в 2021 году испытает новый палубный истребитель-невидимку

Шеньянский научно-исследовательский и конструкторский авиационный институт, входящий в состав китайской авиастроительной корпорации AVIC, в 2021 году проведет первые летные испытания нового истребителя. Как пишет Global Times, вероятнее всего это будет палубный самолет. В проекте также принимают участие 29-й исследовательский институт и корпорация по производству электроники CETC.

В последние пару десятков лет Китай активно занимается разработкой собственной авиационной техники. В частности, в стране уже был разработан, испытан и принят на вооружение истребитель нового поколения J-20, тяжелый транспортный самолет Y-20, а также палубный истребитель J-15.

Предположительно, в рамках нового проекта китайский авиационный институт, ранее разработавший J-15, занимается созданием палубной версии истребителя FC-31. В рамках этой программы самолет пройдет глубокую модернизацию с заменой части бортового оборудования.

Базовая версия истребителя FC-31 разрабатывается шеньянским институтом с 2010 года. Согласно официальным данным, самолет может выполнять полеты на высоте до 16 тысяч метров. Он способен развивать скорость до 2,2 тысячи километров в час, а его боевой радиус составляет 1,2 тысячи километров.

Истребитель может нести вооружение общей массой до восьми тонн. Расчетный срок службы самолета составляет 30 лет. FC-31 создается с применением технологий малозаметности. Разработчики утверждают, что истребитель будет невидим для радиолокационных станций, работающих в L- и Ku-диапазонах волн.