Эрдоган объявил о планах заблокировать соцсети в стране

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о введении строгого государственного контроля за социальными сетями с возможной блокировкой ресурсов, распространяющих ложь и клевету.По словам Эрдогана, он намерен как можно скорее внести в парламент законопроект, который позволит «полностью упразднить» или «контролировать» YouTube, Twitter и другие зарубежные соцсети.

«Эти каналы кишат ложью, оскорблениями, посягательствами на права личности и клеветой», — возмутился Эрдоган в ходе видеоконференции с представителями правящей Партии справедливости и развития.

Соцсети, по его словам, «должны регулироваться», а для нарушителей следует предусмотреть юридические и финансовые санкции, а также блокировку доступа.

Гнев Эрдогана, правящего Турцией с 2003 года, вызвал шквал негативных комментариев на твит его зятя Берата Албайрака, назначенного министром финансов, отмечает Deutsche Welle.

Албайрак сообщил о рождении у него четвертого сына. Но некоторые «мерзавцы», не имеющие морали и человечности, отреагировали оскорблениями, посетовал Эрдоган.

«Теперь вы понимаете, что означает, что мы против YouTube, Twitter, Netflix и подобных соцсетей? Именно чтобы устранить такие гадости», — пояснил он.

Органы юстиции и полиция сразу взялись выявлять ответственных, их будут преследовать, и они предстанут перед судом, заявил президент Турции.