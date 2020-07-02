Эрдоган объявил о планах заблокировать соцсети в стране

«Эти каналы кишат ложью, оскорблениями, посягательствами на права личности и клеветой», — возмутился Эрдоган в ходе видеоконференции с представителями правящей Партии справедливости и развития.
Соцсети, по его словам, «должны регулироваться», а для нарушителей следует предусмотреть юридические и финансовые санкции, а также блокировку доступа.
Гнев Эрдогана, правящего Турцией с 2003 года, вызвал шквал негативных комментариев на твит его зятя Берата Албайрака, назначенного министром финансов, отмечает Deutsche Welle.
Албайрак сообщил о рождении у него четвертого сына. Но некоторые «мерзавцы», не имеющие морали и человечности, отреагировали оскорблениями, посетовал Эрдоган.
«Теперь вы понимаете, что означает, что мы против YouTube, Twitter, Netflix и подобных соцсетей? Именно чтобы устранить такие гадости», — пояснил он.
Органы юстиции и полиция сразу взялись выявлять ответственных, их будут преследовать, и они предстанут перед судом, заявил президент Турции.
Leave a Reply