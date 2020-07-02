Эксперты составили список фраз, которые разрушают психику детей

Общаясь с детьми, родители часто не подозревают, что безобидные на первый взгляд слова могут травмировать психику ребенка. Список фраз, которые мамам и папам следует исключить из лексикона, составили эксперты, пишет Change.

Под запретом оказалось выражение «У тебя ничего не получается — дай, я сделаю!». Эта фраза заранее программирует ребенка на неудачу, и он чувствует себя униженным, неловким и начинает бояться проявить инициативу. Фразой «Возьми, только успокойся!» родители рискуют воспитать эгоиста, так как она формирует у малыша представление, что надоедливым нытьем всегда можно добиться своего, отмечают эксперты.

Они также рекомендуют исключить из лексикона угрожающее выражение «Еще раз такое увижу — ты у меня получишь!» — такая фраза провоцирует у ребенка страх, обиду и недоумение. Лучше отказаться от подобных слов, чтобы ребенок точно знал, чего стоит ожидать от взрослых. Также не следует в приказном тоне общаться с детьми. По словам специалистов, фразы вроде «Немедленно перестань!» вызывают у ребенка еще больший протест, а подростки с таким отношением замыкаются в себе.

Кроме того, дети не любят и не понимают нравоучений, поэтому выражения типа «Ты должен понимать, что…» вырабатывают у них отвращение и становятся бесполезными, а со временем ребенок отказывается воспринимать даже самые правильные рассуждения.

Особенно опасны для психики сравнительные комментарии, уверены эксперты. «У всех дети, как дети, а ты…» — именно такими выражениями можно очень сильно занизить ребенку самооценку. Не стоит также успокаивать малыша словами «Не расстраивайся из-за ерунды!», потому так демонстрируется пренебрежение к проблемам ребенка, ведь для него произошедшее — не «ерунда», а, возможно, самая важная вещь в мире в его восприятии. Таким образом взрослые рискуют потерять доверие своего чада, он больше не захочет делится секретами, а, взрослея, может замкнуться в себе.