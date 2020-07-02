Брэд Питт впервые за четыре года навестил свою бывшую жену

Бывшие супруги Анджелина Джоли и Брэд Питт живут в одном районе, и, чтобы увидеть друг друга, одному из них достаточно сесть в автомобиль и проехать около 5 минут, однако с того момента, как актриса подала на развод, они практически не виделись. С тех пор прошло уже почти 4 года.

Впервые за долгое время Питт навестил бывшую жену и пробыл в ее доме около 2 часов. Журналисты сообщили, что актриса живет в престижном районе Лос-Анджелеса, и бывший муж приехал к ней на мотоцикле. Впрочем, никакой речи о примирении супругов не идет. Поклонники уверены, что Питт приезжал к Джоли только для того, чтобы обсудить предстоящий праздник. Совсем скоро близнецам Вивьен и Ноксу исполнится по 12 лет.

Что касается Анджелины, то в последнее время она сосредоточилась исключительно на воспитании подросших детей. Недавно в интервью она рассказала, почему подала на развод в сентябре 2016 года.

По ее словам, она хотела, чтобы в ее семье все было благополучно, однако не стала вдаваться в подробности. Во время развода актриса неоднократно жаловалась на то, что ее муж злоупотреблял спиртными напитками, также у него происходили нервные срывы. Впрочем, Питт даже не скрывал своего пагубного пристрастия, но при этом всегда повторял, что нервные срывы были не у него, а у Анджелины.