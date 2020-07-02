Боевой лазер на американском истребителе установят в 2023

Разработка прототипа боевого лазера ведется с 2017 года в рамках проекта SHiELD. Согласно требованиям военных, лазер должен эффективно работать при полете на дозвуковой, трансзвуковой и сверхзвуковой скоростях.
Согласно проекту SHiELD, перспективные истребители планируется оснастить тремя видами лазеров. Маломощные лазеры до киловатта будут использоваться для подсветки цели, наведения на нее оружия и для противодействия системам наблюдения противника. Лазеры средней мощности в несколько десятков киловатт планируется применять для самозащиты самолета от ракет.
Наконец, лазер высокой мощности будет способен сбивать другие самолеты и поражать наземные цели. Мощные боевые лазеры рассматриваются в качестве одного из типов вооружения перспективных истребителей шестого поколения, однако лазерные системы наведения на цель и самозащиты от ракет планируется ставить и на уже существующие боевые самолеты. Лазеры разместят в небольших подвесных контейнерах.
В 2021 году военные планировали провести летные испытания боевого лазера для самозащиты. Его разработкой по заказу ВВС США занимается американская компания Lockheed Martin. Установку планируется разместить в подвесном контейнере.
В мае прошлого года прототип этой установки прошел первые наземные испытания. Во время этих проверок установка успешно поразила несколько авиационных ракет, запущенных с самолета.
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