Бари Алибасов сошел с ума и лечится

Музыкального продюсера, заслуженного артиста РФ Бари Алибасова отправили в психиатрическую больницу, сообщают телеграм-каналы. По их сведениям, до этого он лечился в одной из московских клиник и находился в нестабильном состоянии на фоне принимаемых препаратов.

Телеканал РЕН ТВ уточняет, что продюсер находился в реанимации наркологической больницы. У него якобы диагностировали амнестический синдром из-за употребления алкоголя, говорится в материале.

Год назад 72-летний Алибасов попал в НИИ имени Склифосовского, выпив средство чистящее «Крот» вместо сока. Госпитализированного с ожогами желудка и дыхательных путей продюсера даже вводили в состояние медикаментозного сна.