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Amazon снимет сериал по Fallout — первые кадры

Amazon Studios объявила, что займётся сериалом по серии RPG, действие которой разворачивается в США после атомной войны. Сериалом займётся Kilter Fims, компания Лизы Джой и Джонатана Нолана, известных по работе над «Миром Дикого Запада». Проект также продюсируют геймдиректор третьей и четвёртой частей Fallout Тодд Говард и глава издательства Bethesda Джеймс Олтман.

Пока что у сериала нет даты релиза, а когда именно начнётся полноценное производство, также неизвестно. Судя по всему, он будет выходить эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Prime Video.

По словам Нолана и Джой, они — большие поклонники серии, и наиграли в Fallout «несчётные часы, которые могли бы провести с родными и друзьями». Шоураннеры пообещали сохранить фирменный чёрный юмор и атмосферу оригинальных игр.

Как рассказал Говард, Bethesda пыталась запустить экранизацию в производство около десяти лет. Авторов «Мира Дикого Запада» в компании посчитали самыми подходящими кандидатами, которые смогут «как следует» адаптировать серию игр.

Это уже второй сериал, над которым Джонатан Нолан и Лиза Джой работают для Amazon. В 2019 году компания также заказала экранизацию романа Уильяма Гибсона «Периферийные устройства».

2 июля, 2020 | Category: Видео, Новости, Шоу-бизнес ﻿
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