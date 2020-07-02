7 жен миллиардеров, которые вкладывают семейные деньги в благотворительность Подруга Джеффри Эпштейна задержана ФБР. Ее обвиняют в вовлечении несовершеннолетних в проституцию » Amazon снимет сериал по Fallout — первые кадры Amazon Studios объявила, что займётся сериалом по серии RPG, действие которой разворачивается в США после атомной войны. Сериалом займётся Kilter Fims, компания Лизы Джой и Джонатана Нолана, известных по работе над «Миром Дикого Запада». Проект также продюсируют геймдиректор третьей и четвёртой частей Fallout Тодд Говард и глава издательства Bethesda Джеймс Олтман. Пока что у сериала нет даты релиза, а когда именно начнётся полноценное производство, также неизвестно. Судя по всему, он будет выходить эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Prime Video. По словам Нолана и Джой, они — большие поклонники серии, и наиграли в Fallout «несчётные часы, которые могли бы провести с родными и друзьями». Шоураннеры пообещали сохранить фирменный чёрный юмор и атмосферу оригинальных игр. Как рассказал Говард, Bethesda пыталась запустить экранизацию в производство около десяти лет. Авторов «Мира Дикого Запада» в компании посчитали самыми подходящими кандидатами, которые смогут «как следует» адаптировать серию игр. Это уже второй сериал, над которым Джонатан Нолан и Лиза Джой работают для Amazon. В 2019 году компания также заказала экранизацию романа Уильяма Гибсона «Периферийные устройства».

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