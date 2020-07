Amazon снимет сериал по Fallout — первые кадры » 7 жен миллиардеров, которые вкладывают семейные деньги в благотворительность Мелинда Гейтс, Присцилла Чан, Бетти Мур и другие жены миллиардеров, которые сделали благотворительность своей основной работой и руководят семейными фондами Список самых щедрых благотворителей США почти целиком состоит из супружеских пар и семейных организаций. В этих парах зачастую именно жены миллиардеров ведут дела совместно созданных благотворительных фондов: становятся их директорами, отбирают проекты для финансирования, определяют направления работы и стратегию. Вот список из семи богатых и успешных женщин, которые сделали помощь другим своей основной работой. Мелинда Гейтс Основные направления благотворительности: здравоохранение, борьба с бедностью Общая сумма за 5 лет: $9,9 млрд Состояние: $109,6 млрд Фонд четы Гейтс Bill & Melinda Gates Foundation с активами на 50,7 млрд — один из крупнейших в мире частных благотворительных фондов, который существует уже 20 лет. Недавно организация выделила $100 млн на разработку вакцины от коронавируса. Мелинда играет в работе фонда ключевую роль, поскольку именно она выбирает направления его деятельности и представляет организацию на крупных гуманитарных форумах. В открытом письме в честь последнего юбилея фонда Мелинда рассказала, что у них с мужем есть две глобальных цели: «Для Билла — это решение проблемы изменения климата. Для меня — гендерное равенство». Для достижения последней, по словам Мелинды Гейтс, нужно увеличивать число женщин на руководящих должностях в правительстве и сферах финансов и здравоохранения. Она написала книгу о борьбе с гендерным неравенством, а также организовала раздачу контрацептивов для 120 млн женщин в беднейших странах мира. Также среди глобальных задач — искоренить полиомиелит, причем уже в этом году. Мэрилин Саймонс Основные направления благотворительности: научно-технические и инженерно-математические исследования Общая сумма за 5 лет: $1,65 млрд Состояние: $21,6 млрд Фонд Мэрилин и бывшего преподавателя математики, миллиардера Джима Саймонса был основан в 1994 году, и занималась проектом изначально супруга. По словам Джима, в самом начале Мэрилин не была уверена, на чем сконцентрирует внимание организация, однако его специализация и ее тяга к знаниям привели к тому, что семья начала помогать, в первую очередь, научно-техническим, инженерно-математическим исследованиям и образованию. Фонд также финансирует некоммерческую организацию Math for America, цель которой — создание профессиональной сети высококвалифицированных учителей математики и естествознания. Джим в интервью признается, что без жены ему было бы трудно справляться с деятельностью фондов. Бетти Мур Основные направления благотворительности: наука, экология, образование Общая сумма за 5 лет: $1,4 млрд Состояние: $11,8 млрд Фонду Гордона и Бетти Мур почти 20 лет. За последние пять лет они пожертвовали около $1,4 млрд на инициативы по сохранению окружающей среды и научные исследования, а также проспонсировали развитие высшего образования и производство телескопов. Кроме того, чета вкладывается в проекты по развитию окрестностей Сан-Франциско. Чаще всего проекты находит и изучает именно Бетти, а дальше они с мужем обсуждают и вместе решают, что стоит профинансировать. Присцилла Чан Основные направления благотворительности: наука, образование, уголовное судопроизводство Общая сумма за 5 лет: $1 млрд Состояние: $81,8 млрд Именно Присцилла подвигла своего мужа Марка Цукерберга создать благотворительную организация Chan Zuckerberg Initiative в 2015 году. Тогда они решили отдать на благотворительность 99% своих акций социальной сети (хотя до сих пор направлено на эти цели было лишь около 1,2%). По состоянию на 2017 год, общая сумма пожертвований превысила миллиард долларов. Организация выделяет деньги на сферу образования, медицинские проекты и помощь людям из уязвимых слоев населения, — в первую очередь тем, у кого есть проблемы с законом. Также фонд борется за повышение доступности жилья и поддерживает миграционную реформу. По словам сотрудников Chan Zuckerberg Initiative, Чан занимается организационной работой фонда на постоянной основе. Помимо этого, Присцилла руководит школой East Palo Alto, которая реализует программы индивидуального обучения, чтобы дать каждому ученику возможность осваивать курс в своем темпе. Лора Арнольд Основные направления благотворительности: образование, уголовное судопроизводство, здравоохранение Общая сумма за 5 лет: $1,2 млрд Состояние: $3,3 млрд Лора Арнольд направляет в правильное русло деньги мужа, бывшего управляющего хедж-фонда Джона Арнольда. Фонд The Laura and John Arnold Foundation, лицом которого она является, с помощью исследований и правозащитной деятельности изучает и пытается изменить к лучшему сферы судебной власти, здравоохранения и образования. Лора ведет подкаст на сайте организации, в котором общается с людьми, которым помогла организация, и экспертами, а также рассказывает об успешных кейсах. В числе достижений фонда — метод оценки общественной безопасности, который при помощи анализа данных позволяет должностным лицам судебного делопроизводства определять, целесообразно ли отпускать обвиняемого под залог. Этот инструмент уже повсеместно используется в штатах Аризона, Кентукки, Нью-Джерси и Юта. Барбара Далио Основные направления благотворительности: образование, экология, здравоохранение Общая сумма за 5 лет: $576 млн Состояние: $18,7 млрд Барбара вместе с мужем, финансистом и основателем инвестиционной компании Bridgewater Associates, Рэйем Далио, организовали фонд Dalio Philanthropies. В рамках работы фонда они спонсируют исследования океана и помогают тем, кто нуждается в поддержке психического здоровья и благополучия. Главное направление деятельности Dalio Philanthropies — развитие образования в государственных школах. За эти проекты отвечает Барбара: она работает над стратегией, посещает школы, разговаривает с учениками и проводит лекции. Кари Туна Основные направления благотворительности: здравоохранение, наука, уголовное судопроизводство Общая сумма за 5 лет: $705 млн Состояние: $13,5 млрд Бывшая журналистка The Wall Street Journal вышла замуж за сооснователя Facebook Дастина Московица, и вместе они основали два фонда: Good Ventures и Open Philanthropy. Эти организации выделяют деньги в основном на здравоохранение, науку и проекты, посвященные реформам в области уголовного судопроизводства. Так, с 2014 по 2018 год семья пожертвовала $125 млн НКО, занимающимся борьбой с малярией, $63 млн — фермам на улучшение животноводческого хозяйства, $55 млн — научным учреждениям, исследующим риски продвинутого искусственного интеллекта, и $50 млн — на продвижение реформы судебной системы. В Open Philanthropy именно Туна отвечает за стратегию развития и выбор проектов, которым будут направлены средства. Также она участвует в выборе перспективных проектов и для Good Ventures.

