В США спрогнозировали 100 тысяч заражений коронавирусом в день

Число выявленных случаев коронавируса в США может вскоре превысить 100 тысяч в сутки. Об этом предупредил главный инфекционист страны Энтони Фаучи, передает CNN.

Выступая в сенате, врач указал, что сейчас в США ежедневно обнаруживается более 40 тысяч заболевших. По его словам, если не принять дополнительных мер, это число может вырасти до шестизначных цифр.

Фаучи указал, что власти «совершенно не контролируют ситуацию и движутся по неверному пути». В частности, он выразил озабоченность тем, что руководство штатов уделяет недостаточно внимания соблюдению инструкций по открытию предприятий, а граждане игнорируют рекомендации по социальному дистанцированию и маскам.

США являются наиболее пострадавшей от коронавируса страной. По последним данным, там выявлено более 2,63 миллиона зараженных, умерли 127 410 человек.