В Константинополе заявили: «Украинская церковь является матерью московской, а не наоборот»

Как сообщает Укринформ, представитель Святого и Священного Синода Вселенского патриархата, митрополит Элпидофор, в интервью московскому изданию «Православие и мир», заявил:

«В случае с украинской церковью по крайней мере парадоксальным и искривленным является утверждение любого о том, что церковь в Москве является матерью церкви Украины. Как раз наоборот. Московская церковь является дочерью украинской церкви, которая — украинская церковь — является дочерью Вселенского Патриархата. Вы знаете, что крещение Руси, но не россиян, а как известно, Киевская Русь — это не Россия, произошла при киевском князе Владимире, после его крещения. Соотсветсвенно Русь — Киев, а сегодня это Украина — это юрисдикция Вселенского патриархата. И следовательно Киев — это митрополия»!

При этом митрополит Элпидофор весьма категорично отреагировал на манипуляцию московского журналиста, который съязвил, что во времена крещения Киевской Руси еще «не было Украины».

«Возможно, называлась по-другому, но мы говорим о той самой земле, по крайней мере о той же географической территории. Да, матерью для украинской церкви является церковь в Константинополе, а московской церкви является матерью церковь в Киеве», — пояснил митрополит Элпидофор.

Отдельно митррполит отметил, что это было признано ранее и самым московским патриархом Кириллом, который, находясь с официальным визитом в Константинополе, заявил, что «для нас Киев наша родина, наша мать»:

«Так, как видите, вещи с другой точки зрения изложена, и сегодня никто не может утверждать, что московская церковь является материнской церковью для Украины. Это — исторически и канонически, и во всех отношениях парадоксально утверждать что-то подобное», — подчеркнул митрополит Элпидофор, и добавил:

«Почему Москва борется с идеей создания независимой церкви в Украине с тех пор, когда украинская нация сплотилась в независимом государстве? Или там не понимают, что такой отказ московской церкви признать объективную реальность, по сути и стал причиной раскола в Украине? Именно в этом настоящая причина раскола в Украине!