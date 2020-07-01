Умер актер Виктор Проскурин. Он играл в «Большой перемене» и «Жестоком романсе»

Заслуженный артист России, советский и российский актер театра и кино Виктор Проскурин умер на 69-м году жизни. Об этом в фейсбуке сообщила его супруга Ирина Хонда.

«Я не знаю, что сказать, так как я пока в шоке. Все неожиданно. Как любая смерть», — написала она.

Виктор Проскурин родился в 1952 году в казахском городе Атбасаре. В 1973-м он окончил московское театральное училище имени Щукина, после чего получил предложение от Марка Захарова перейти в Ленком. В этом театре он служил до 1990 года, играя в таких спектаклях, как «Тиль», «Парень из нашего города», «Гамлет», «Оптимистическая трагедия» и «Диктатура совести».

Широкую известность Проскурин получил благодаря своим ролям в кино: он сыграл Гену Ляпишева в «Большой перемене», купца Вожеватова в «Жестоком романсе», Александра Блинова в «Выйти замуж за капитана», Германа в «Пиковой даме», Новикова в «Военно-полевом романе», Тадеуша Шолто в «Приключениях Шерлока Холмса» и многих других.