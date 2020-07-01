У Офиса президента Украины шахтеры начали бессрочную акцию протеста

Украинские горняки требуют заплатить им за работу. Во вторник, 30 июня, они начали бессрочную акцию в Киеве: у здания, где размещается Офис президента Владимира Зеленского, собралась большая толпа. Люди стучат касками и вызывают главу государства на ковер.

«Вова, выходи!» – кричат шахтеры. Они требуют встречи с президентом лично, а не с его помощниками или другими посредниками, поскольку их терпение иссякло.

По словам главы Независимого профсоюза горняков Украины Михаила Волынца, долг правительства перед работниками государственных шахт превысил 622,5 млн грн.

Еще шахтеры настаивают на смещении с должности председателя профильного комитета Верховной рады Андрея Геруса. По их мнению, именно из-за его решений энергетическая отрасль Украины пришла в столь бедственное положение.