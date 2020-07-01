Создатели фильма «Толока» объявили о новой дате релиза ленты

Фильм Михаила Ильенка «Толока» выйдет в широкий кинотеатральный прокат 20 августа 2020. Напомним, что премьера фильма с успехом прошла 10 марта этого года, однако фильм не смог выйти в прокат из-за закрытия кинотеатров в Украине на карантин буквально в день запланированного релиза.

Режиссером, автором сценария и сопродюсером фильма является Михаил Ильенко: «Наш фильм — это четырехсотлетнее путешествие дома Екатерины пространствами рискованного земледелия в условиях, несовместимых с жизнью, в поисках тайны толоки. Толока имеет много тайн. Толока — не только строительный процесс. Это стратегический ресурс существования Украины даже тогда, когда она еще не называлась Украиной «.

Романтическая баллада «Толока» создана компанией «Ильенко Фильм» при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино. Прокатом ленты занимается компания Ukrainian Film Distribution.