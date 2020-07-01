Саша Барон Коэн провернул необычную аферу

Актер организовал митинг, проник на него под видом местного сельского жителя и спел неоднозначную песню.



Известный комик Саша Барон Коэн назвал коронавирус «выдумкой либералов» и спел об этом на митинге. Ролик с выступлением актера появился в сети.

Актер в образе сельского жителя США реднека посетил митинг ультраправых в городе Олимпия. Артист выступил на сцене и спел неоднозначный трек в котором призывал вколоть Бараку Обаме «уханьский грипп».

Также в треке актер хотел «посадить» Хиллари Клинтон, и расправиться с сотрудниками ВОЗ. Пандемию коронавируса комик назвал «выдумкой либералов».

Позже оказалось, что Барон Коэн был организатором данного митинга. Вероятно, Член совета города Йельм Джеймс Блэйр предположил, что часть участников митинга также была приведена актером. Политик отметил, что ему стыдно за такое поведение актера и людей.