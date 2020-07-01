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С 1 июля в Украине увеличиваются некоторые пенсии и выплаты

С сегодняшнего дня, 1 июля, размер минимальной пенсии вырастет на 74 гривны.Именно такую доплату получат порядка 3 миллионов украинских пенсионеров — более четверти от их общего количества.

Более того, автоматически вырастет размер и максимальной пенсии, которая на сегодняшний день составляет 10 прожиточных минимумов. Ее размер автоматически увеличивается с 16380 до 17120 гривен (получат на 740 гривен больше). Счастливчиков, получающих такую пенсию, в Украине порядка 20 тысяч человек.

С 1 июля также будет перерасчитана надбавка за сверхстаж. Мужчины, у которых за плечами более 35 лет, или женщины с 30-летним стажем,  получат ежемесячные доплаты в размере 1% от минимальной пенсии (74 копейки) за каждый дополнительный год.

Также с сегодняшнего дня изменится размер выплаты украинских доноров. Их надбавки составляют 10% от размера прожиточного минимума, и после индексации выплата вырастет до 211,8 гривен.

1 июля, 2020 | Tags: , , | Category: Новости, Общество, Украина ﻿
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