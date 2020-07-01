Пирс Броснан почтил память дочери, которая погибла семь лет назад

Голливудский актер Пирс Броснан семь лет назад потерял дочку Шарлотту. Причиной смерти девушки стал рак яичников. Именно этот недуг унес ее из жизнь в 41-летнем возрасте.

Пирс вспомнил трагическое событие на личной странице в инстаграме. В тексте публикации он вспомнил дочь, которая умерла в 2013 году, и поздравил внучку с днем рождения.

Снимок, который Пирс распространил в сети, сделала его жена Кили Шей Смит. Актер изображен с фирменной улыбкой на лице. Он позирует, сидя на террасе в белой рубашке и цветных шортах.

Смотрю на тебя, малыш… В память о Шарлотте и с пожеланиями счастливого дня рождения моей дорогой Марли Мэй,– написал Броснан в посте.

Отметим, внучке голливудской звезды Марли Мэй исполнилось пять лет.

Что известно о дочери и внучке Пирса Броснана?

Шарлотта – приемная дочь Пирса Броснана от первого брака с Кассандрой Харрис. С этой женщиной у актера родился общий сын Шон. Он решил подражать отцу и тоже стал актером. Сейчас ему 37 лет, и у него есть пятилетняя дочь Марли Мэй. Кассандра умерла в 1991 году от рака яичников. На то время она и Пирс прожили вместе 11 лет. В 2013 году эта же болезнь унесла жизнь ее дочь Шарлотты.