Оля Полякова нежно поздравила мужа с Днем рожденья

Популярная певица Оля Полякова трогательно поздравила своего супруга Вадима с днем рождения, опубликовав пост в сети. Артистка выложила фото мужа и засыпала его комплиментами.

» Он сильный, но в то же время мягкий, твёрдый и решительный, при этом Вадим уступчивый, когда дело касается его девочек,»-написала Оля. В то же время Полякова отметила, что она до сих пор не понимает, как все эти качества уживаются в ее супруге так гармонично. Также она подчеркнула, что ей с мужем жить одно удовольствие.

«Нам тепло и безопасно, мы окружены заботой и вниманием, любовью и комплиментами! И если девочки выбирают мужей, похожих на отца, то им несказанно повезёт, хотя таких ведь больше нет. Будь главное здоров и полон сил! Скачи на своих конях, играй в теннис, занимайся любимым делом, плавай в заливе и люби нас! А мы рядом! С днём рождения!», — написала певица.

«Олечка, Королева, с именинников!!! Присоединяюсь к сказанным пожеланиям!!! Долгих лет здоровья супругу!», «Такое поздравление от Такой жены нужно действительно заслужить!! Любви и здоровья красивой семье!», «Сразу чувствуется уважение к мужу. Это так важно», «Как красиво и правильно написали! С именинником, суппер-звезда!», «Ольга! Вы счастливая женщина! У Вас надёжный мужчина», — писали люди в комментариях.