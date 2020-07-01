Как Кремль оплачивал убийства американцев — новые факты

У США есть данные о банковских переводах от главного управления Генштаба России (ГРУ) движению Талибан, сообщает The New York Times со ссылкой на три источника.

Издание отмечает, что эта информация стала еще одним доказательством сговора РФ и талибов с целью убийства американских военных в Афганистане.

По информации NYT, американские власти перехватили электронные данные о финансовых переводах российской военной разведки на счет, который связан с талибами.

Перехваченная информация о переводах подкрепляет сведения, полученные во время допроса задержанных в Афганистане боевиков. Американские аналитики пришли к выводу, что эти переводы проводились в рамках вознаграждения, о котором те говорили.

Спецслужбы также установили личности людей из группы, связанной с банковскими переводами из России, включая мужчину, который, предположительно, оказал содействие в распределении средств. Считается, что сейчас он находится в РФ.

Издание также отмечает, что в Афганистане были задержаны несколько бизнесменов, которые якобы были посредниками между ГРУ и Талибаном.

NYT пишет, что информация о перехвате данных по банковским переводам подрывает утверждения чиновников Белого дома, которые заявляли, что разведка якобы не решалась доложить о сговоре России с талибами президенту США Дональду Трампу.

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