Известный волонтер утверждает,что слухи о вторжении России в Херсонскую область распускают с Банковой

Роман Доник утверждает на своей странице в «Фейсбук», что все разговоры о возможном вторжении российских войск на территорию Херсонской области идут из Офиса президента. При этом волонтер допускает, что основной посыл может идти из Москвы, и Банковая просто выполняет задание, поставленное Кремлем.

Офис президента накачивает истерику и упаднические настроения — мол, нужно дать воду в Крым, а иначе Путин нападет. Сам Доник имеет на этот счет очень серьезные сомнения. По словам волонтера, никакого смысла в этом для самих россиян просто нет.

Более того — такое нападение чревато очень серьезными рисками, где вреда намного больше, чем пользы. Разве что нападут только лишь для того, чтобы «себя показать».

Кроме того, военная операция на самом деле не решают проблему водоснабжения Крыма. Дойти до каховского водохранилища сможет лишь регулярная армия РФ. На территории Херсонской области нет даже намеков на сепаратизм, и там явно не наблюдается ни «ополченцев», ни «шахтеров». Между тем регулярная армия — это открытая война, со всеми вытекающими последствиями, в том числе и мощными санкциями, которые будут введены мгновенно.