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Генеральный прокурор Украины, не соблюдая законную процедуру, закрыла дело против бизнесмена

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова закрыла дело против бизнесмена Олега Бахматюка, которому принадлежал «VAB Банк», и экс-заместителя главы Нацбанка Александра Писарука. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«5 июня постановлением Печерского районного суда города Киева Офис генерального прокурора обязали рассмотреть ходатайство об отмене постановления первого заместителя генерального прокурора об отмене постановления о прекращении уголовного производства, связанного с VAB банком, и отменить его. 24 июня полный текст постановления официально поступил в Офис генерального прокурора. 25 июня Офис генерального прокурора выполнил решение суда», — написала она.

Венедиктова отметила, что указанное решение не подлежит обжалованию.

Председатель правления общественной организации «Центр противодействия коррупции» Виталий Шабунин в своем Telelram-канале заметил, что Венедиктова лишь оправдывается выполнением решения Печерского суда.

«Фишка в том, что Венедиктова хорошо знает, что Высший антикоррупционный суд открыл апелляционное производство по этому решению Печерского суда. Надеюсь, что апелляция коснется этого незаконного решения Печерского суда и НАБУ продолжит догонять Бахматюка», — отметил Шабунин.

Член правления Центра Елена Щербань также отметила, что Венедиктова выполнила незаконное решение суда в то время, когда оно находилось на просмотре у апелляции Антикоррупционного суда.

 

1 июля, 2020 | Tags: , , | Category: Новости, Общество, Украина ﻿
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