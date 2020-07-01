Эмили Ратаковски впервые в жизни сменила цвет волос

После нескольких месяцев самоизоляции знаменитая брюнетка Эмили Ратаковски решила освежить свой образ к лету и 22 июня перекрасилась в блондинку при поддержке Kérastase — бренда премиального профессионального ухода за волосами.

Эмили давно мечтала стать блондинкой, но ее останавливала мысль о последствиях для ее волос. Вот уже три года модель успешно сотрудничает с Kérastase в качестве амбассадора, и за это время у нее выстроились тесные и доверительные отношения с маркой.

После того как бренд Kérastase запустил Blond Absolu, первую гамму средств по уходу за окрашенными волосами специально для светлых оттенков, модель рассудила, что теперь ее блондинистым волосам ничего не угрожает.

Эмили Ратаковски станет лицом новой рекламной кампании Blond Absolu, которая выйдет в январе 2021 года.