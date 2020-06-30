В США предложили России вместо «Ангары» летать на батуте — перспектив у Роскосмоса нет. Россия на замену тяжелой ракете «Протон-М» создает значительно более дорогой носитель «Ангара-А5», который оказывается неконкурентоспособным по сравнению с новыми западными носителями, пишет американское издание Ars Technica. Да и существует он пока на бумаге.

В публикации отмечается, что конкуренцию американской ракете Falcon 9 составят японский носитель H3 и европейский Ariane 6.

«Возможно, они [в России] могут использовать какой-то батут, чтобы добраться до космоса дешевле», — говорится в самом популярном комментарии под заметкой Ars Technica.

В американском издании отмечают, что строящиеся планы России по созданию ракет «Союз-5», «Союз-6» и «Союз-7», а также сверхтяжелого носителя «Енисей», являются «бумажными», а их задача заключается в поддержании страной образа космической сверхдержавы.