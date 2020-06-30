Убивать американцев в Афганистане, возможно прямой приказ Путина — эксперт

Бывший офицер Службы внешней разведки России Сергей Жирнов в интервью Би-би-си предположил, что предполагаемая сделка между ГРУ и талибами по охоте за американскими военными в Афганистане может быть частью более глобальной игры между президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на международной арене.

«ГРУ — это огромная машина, которая работает на войну и отрабатывает разные направления. В ГРУ есть стратегическая разведка — это белые воротнички. А есть и люди, заточенные на более грубые операции. Плюс нельзя исключать и политический аспект. Путину нравится играть мускулами, когда нет ответного наказания», — рассказал Жирнов.

Ранее три крупных американских издания со ссылкой на свои источники в Белом доме сообщили, что офицеры одной из частей Главного управления Генштаба России (более известного как ГРУ) в прошлом году заключили сделку с талибами, пообещав им денежное вознаграждение за каждого убитого в Афганистане американского солдата.