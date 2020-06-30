Трампу дважды сообщали, что Кремль платит талибам за убийства американцев в Афганистане — СМИ

Трампу дважды сообщали, что Кремль платит талибам за убийства американцев в Афганистане. Высокопоставленный чиновник в Белом доме доложил о разведданных по договоренностям России с талибами в Афганистане еще в начале 2019. Об этом сообщает AP со ссылкой на информированные источники.

По словам чиновников, эта информация была включена по меньшей мере в один из письменных брифингов разведки, которые президент США Дональд Трамп получает ежедневно.

По информации AP, тогдашний советник по национальной безопасности Джон Болтон также сообщил коллегам, что проинформировал Трампа о сведениях разведки в марте 2019 года. Однако позднее Болтон отказался комментировать эту информацию.

AP пишет, что сведения по поводу вознаграждений за убийство американских военнослужащих повторно внесли в еще один брифинг разведки в начале 2020 года, и нынешний советник по нацбезопасности Роберт О’Брайен обсуждал этот вопрос с Трампом. Сам О’Брайен однако отрицает это.

По словам источников в администрации, чиновники подготовили для Белого дома варианты ответа на российскую агрессию в Афганистане. Однако администрация Трампа до сих пор не приняла никаких действий против Москвы. Ранее The New York Times сообщила, что российская разведка тайно предлагала боевикам Талибана деньги за убийство американских военных в Афганистане.

По данным журналистов, данные были получены в ходе допросов захваченных боевиков в Афганистане и переданы президенту США. В свою очередь в Белом доме, и сам Трамп опровергли эту информацию.