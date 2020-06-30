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США введут новые санкции против властей Сирии

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри заявил о разработке новых санкций против правительства Башара Асада.

Новый пакет мер будет объявлен в ближайшее время в рамках так называемого «закона Цезаря», чтобы «сохранять давление на режим».

Вместе с тем, в Вашингтоне подчеркивают, что ограничения не нацелены против сирийского народа. США намерены предоставить почти $700 млн гуманитарной помощи жителям Сирии и беженцам, пострадавшим в ходе военного конфликта.

Средства будут направлены на обеспечение людей продовольствием, питьевой водой, образовательные и медицинские нужды.

30 июня, 2020 | Category: Новости, США ﻿
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