США введут новые санкции против властей Сирии

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри заявил о разработке новых санкций против правительства Башара Асада.

Новый пакет мер будет объявлен в ближайшее время в рамках так называемого «закона Цезаря», чтобы «сохранять давление на режим».

Вместе с тем, в Вашингтоне подчеркивают, что ограничения не нацелены против сирийского народа. США намерены предоставить почти $700 млн гуманитарной помощи жителям Сирии и беженцам, пострадавшим в ходе военного конфликта.

Средства будут направлены на обеспечение людей продовольствием, питьевой водой, образовательные и медицинские нужды.