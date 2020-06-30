США могут выкупить у Турции российские С-400 для анализа

Сенатор-республиканец Джон Тьюн предложил разрешить министерству обороны США выкупить у Турции российские зенитно-ракетные комплексы С-400 с условием, что полученные турецкой стороной средства не будут использованы на покупку военного оборудования, не совместимого со стандартами НАТО.

Если такая сделка будет одобрена конгрессом и президентом, то, возможно, удастся устранить конфликт интересов между НАТО и Анкарой.

Контракт на поставку турецкой стороне российских ЗРК С-400, заключенный в 2017 году, продемонстрировал улучшение отношений между Москвой и Анкарой и, одновременно, испортил отношения Анкары с Вашингтоном.

США утверждают, что включение С-400 в систему обороны Турции может раскрыть России секреты НАТО и поставить под угрозу программу разработки истребителя пятого поколения F-35.

Участие Турции в этой программе НАТО уже было приостановлено, однако Анкара пока не отказывается от сделки с Москвой.