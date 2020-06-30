Очевидцы о радиации в Ленинградской области — авария на АЭС

Очевидцы все больше информации предоставляют об аварии, которая как предполагалось произошла в Ленинградской области. На сегодня известно, что очаг аварии с источником радиации все же находится не в районе Сестрорецка, а на Ленинградской АЭС. Как сообщают различные источники, на АЭС снижена мощность атомных блоков, а один из них вероятно остановлен совсем. Часть персонала станции находится на круглосуточном режиме работы. Сотрудникам выдали защитные костюмы, а в районе территории станции находятся военные.

В то же время якобы на Ленинградской АЭС не зафиксировали превышения уровня радиации. Об этом корреспонденту «Росбалта» сообщили 29 июня в управлении информации и общественных связей атомной электростанции.

Однако в редакцию «Русского еврея» пришло такое письмо от жительницы области:

«Здравствуйте! Обнаружила вашу публикацию на просторах интернета и она меня очень заинтересовала. Надеюсь моя информация Вам чем-то поможет. Мой муж Иван работает на Ленинградской станции. Он в субботу ушел на смену и как правило должен был вернуться в обед на следующий день, в течении суток он не звонил и не писал, так как был занят, а к обеду просто написал чтобы мы с детьми его не ждали и на всякий случай собирали вещи. Сказал о большом количестве военной техники, все работники в защитных костюмах, мед персонал в панике, есть несколько пострадавших. Муж очень просто объяснил, что при загрузке топлива в их новый реактор пошёл какой-то сбой. Начальник сообщил, что распускать людей по домам будут после особого распоряжение,а на даном этапе, на других реакторах снижают мощности. Вот он уже 3-й день на работе и я очень сильно переживаю чтобы с ним ничего не случилось».

Ранее эксперты из Норвегии выявили йод-131 недалеко от границы с российским Кольским полуостровом. Финские и шведские наблюдатели зафиксировали цезий-134, цезия-137, кобальт-60 и рутений-103. Специалисты из Нидерландов сперва сделали вывод, что радионуклиды могли поступить с запада России и, возможно, в результате повреждения топливного элемента на АЭС.