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Ким Кардашьян стала рыжей

Многие звезды отметили выход из карантина кардинальной сменой цвета волос или их длины — обладательницы темных от природы шевелюр вдруг решили стать блондинками или выбрать еще более яркие цвета. 39-летняя Ким Кардашьян захотела следовать посткарантинной моде, покрасив темные волосы в огненно-рыжий тон.
Ребята, я покрасила волосы в рыжий цвет,— сообщила она в соцсети.

Ким Кардашьян 

Ким Кардашьян

Ким, надо сказать, любит частую смену образов. А при таком подходе щадить волосы ей помогают парики, наращивание и прочие технологии по быстрой и безболезненной смене имиджа. Однако в этот раз Кардашьян, похоже, обошлась без полумер и поменяла цвет волос. Как вам результат?

Ким Кардашьян 

30 июня, 2020 | Tags: | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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