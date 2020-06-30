Ким Кардашьян стала рыжей

Многие звезды отметили выход из карантина кардинальной сменой цвета волос или их длины — обладательницы темных от природы шевелюр вдруг решили стать блондинками или выбрать еще более яркие цвета. 39-летняя Ким Кардашьян захотела следовать посткарантинной моде, покрасив темные волосы в огненно-рыжий тон.

Ребята, я покрасила волосы в рыжий цвет, — сообщила она в соцсети.

Ким Кардашьян

Ким, надо сказать, любит частую смену образов. А при таком подходе щадить волосы ей помогают парики, наращивание и прочие технологии по быстрой и безболезненной смене имиджа. Однако в этот раз Кардашьян, похоже, обошлась без полумер и поменяла цвет волос. Как вам результат?