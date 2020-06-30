Хедж-фонды спешно закрывают ставки на падение акций США

С конца марта по начало июня S&P500 вырос на 40% на фоне беспрецедентных вливаний Федеральной резервной системы, увеличившей баланса на 3 триллиона долларов меньше чем за три месяца.
На прошлой неделе американкские акции просели на 3% на новостях о росте числа заражений в южных штатах и предостережениях ВОЗ о том, что «пандемия даже не близка к финалу». Тем не менее, спекулянты сокращают ставки на падение рынка. Объем коротких позиций в крупнейшем ETF на индекс S&P500 — SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) — упал до 4,9% от числа паев в обращении с 6,7% на конец мая, следует из данных IHS Markit.
Индекс Hedge Fund Research Macro/CTA, отслеживающий тренд-следящие квантовые стратегии, поднялся выше нуля впервые с марта, сигнализируя о том, что алгоритмические фонды закрывают «шорты» и наращивают вложения в американские акции
Рекордно высокий прирост инфицированных в некоторых штатах США, а также признаки второй волны в мировом масштабе пока игнорируется участниками финансовых рынков, уповающими на «печатный станок», пишут в обзоре аналитики Райффайзенбанка.
«Инвесторы по-прежнему убеждены в том, что за счет монетарных и фискальных стимулов, то есть раздачи еще большего объема денег населению и корпорациям последствия от ограничительных мер удастся предотвратить. «Тем не менее, в ряде случаев эти стимулы неэффективны — например, они не смогут уберечь цены на сырьевые активы (нефть, газ) от падения спроса (из-за приостановки промышленного производства). Кроме того, чем продолжительнее карантин, тем больше он меняет поведение потребителей (в сторону более рационального расходования средств) и настроение хозяйствующих субъектов (они становятся все более негативными)», — отмечают в банке.
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