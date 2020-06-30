Хедж-фонды спешно закрывают ставки на падение акций США

Хедж-фонды передумали насчет своих «медвежьих» позиций по акциям США и устремились к выходу. За неделю по 23 июня спекулянты купили фьючерсы E-mini S&P 500 нетто-объемом 206227 контрактов, или максимум с 2007 года, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Комиссии по торговле сырьевыми фьючерсами США.Чистые короткие позиции по контрактам E-mini вырастали до максимума почти за десятилетие, когда ралли акций США застопорилось на фоне новых опасений по поводу второй волны заражений коронавирусом, но теперь крупные игроки сворачивают ставки на падение рынка, несмотря на ухудшение балансов и корпоративных прибылей.

С конца марта по начало июня S&P500 вырос на 40% на фоне беспрецедентных вливаний Федеральной резервной системы, увеличившей баланса на 3 триллиона долларов меньше чем за три месяца.

На прошлой неделе американкские акции просели на 3% на новостях о росте числа заражений в южных штатах и предостережениях ВОЗ о том, что «пандемия даже не близка к финалу». Тем не менее, спекулянты сокращают ставки на падение рынка. Объем коротких позиций в крупнейшем ETF на индекс S&P500 — SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) — упал до 4,9% от числа паев в обращении с 6,7% на конец мая, следует из данных IHS Markit.

Индекс Hedge Fund Research Macro/CTA, отслеживающий тренд-следящие квантовые стратегии, поднялся выше нуля впервые с марта, сигнализируя о том, что алгоритмические фонды закрывают «шорты» и наращивают вложения в американские акции

Рекордно высокий прирост инфицированных в некоторых штатах США, а также признаки второй волны в мировом масштабе пока игнорируется участниками финансовых рынков, уповающими на «печатный станок», пишут в обзоре аналитики Райффайзенбанка.

«Инвесторы по-прежнему убеждены в том, что за счет монетарных и фискальных стимулов, то есть раздачи еще большего объема денег населению и корпорациям последствия от ограничительных мер удастся предотвратить. «Тем не менее, в ряде случаев эти стимулы неэффективны — например, они не смогут уберечь цены на сырьевые активы (нефть, газ) от падения спроса (из-за приостановки промышленного производства). Кроме того, чем продолжительнее карантин, тем больше он меняет поведение потребителей (в сторону более рационального расходования средств) и настроение хозяйствующих субъектов (они становятся все более негативными)», — отмечают в банке.