Голливуд приступил к съемкам фильма о смертельной пандемии

Фильм расскажет о начале вспышке коронавируса, а именно о первых двух неделях распространения заболевания в Китае.

В Голливуде начались работы над “медицинской драмой”, в центре сюжета которого окажутся медики из Уханя, где произошла первая вспышка коронавируса нового типа.

Производством занимается компания SK Global Entertainment, сценаристом картины станет Чарльз Рэндольф — обладатель премии Оскар за сценарий к фильму Игра на понижение. Об этом сообщает WSJ.

“То, как вирус попал из пещеры с летучими мышами в Ухань — вопрос, на который нам еще не скоро станет доступен ответ. Это будет скорее медицинская драма, чем триллер о пандемии. Одно дело бороться с монстром. Совсем другое — бороться с монстром во тьме”, — описал будущую картину Рэндольф.

Съемки планируют начать в Китае в начале 2021 года, но только если власти страны будут не против. Никаких подробностей об актерском составе или предполагаемой дате выхода пока нет.