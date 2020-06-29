В США начнут запрещать дизельные грузовики

Совет по воздушным ресурсам Калифорнии (California Air Resources Board, CARB), правительственная организация, отвечающая за экологию в штате, приняла новые требования к грузовым перевозкам. Согласно этому документу, с 2024 года производители и продавцы грузовых автомобилей в Калифорнии будут обязаны начать постепенный переход к электрическому транспорту такого типа. К 2045 году все новые грузовые автомобили, продаваемые в Калифорнии, должны быть электрическими.

Введением в действие новых правил совет намерен постепенно ликвидировать один из крупнейших источников загрязнения воздуха в штате. Правила были приняты в рамках более масштабной программе по трансформации транспорта в Калифорнии. В рамках этой программы уже были приняты правила о замене к 2035 году всех судов и транспортных средств в портах и железнодорожных узлах, работающих на ближних расстояниях, электрическими. Грузовики, используемые для доставки на «последней миле», должны стать электрическими к 2040 году.

Сегодня несколько стран мира занимаются реализацией программ, по переходу на более экологичные виды транспорта. Весной прошлого года в Германии началась пробная эксплуатация участка автомагистрали, оснащенного электрической контактной линией для зарядки аккумуляторов электрических и гибридных грузовых автомобилей. Предполагается, что такая система повысит энергоэффективность грузовых электромобилей и снизит их влияние на климат.