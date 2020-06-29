Под Санкт-Петербургом в районе Сестрорецка ядерная катастрофа, идет деактивация территории — очевидцы

Под Санкт-Петербургом в районе Сестрорецка ядерная катастрофа — очевидцы утверждают, что в направлении пригорода движется техника дезактивации территории. Ранее стало известно, что в данном регионе повысились уровни радиации. До сих пор неизвестно что конкретно взорвалось в районе Сестрорецка. По предварительным данным могло произойти разрушение исследовательского ядерного реактора, однако все данные противоречивые и основная информация о катастрофе — засекречена.

«В сторону Сестрорецка пробка растянулась от Ольгино и до Тарховки. Люди стоят в пробке 2,5-3 часа.»» сообщают в соцсетях очевидцы, которые лично наблюдают военную технику, колонной движущуюся в сторону города. Эксперты на Западе пока пытаются локализовать точное местоположение катастрофы. По их мнению эпицентр радиоактивного заражения может находиться всего в 30 километрах от Санкт-Петербурга несколько западнее Сестрорецка. Согласно данным Стокгольмской мониторинговой станции в воздухе обнаружили изотопы химических элементов цезий-134, цезий-137, кобальт-60 и рутений-103. Все эти частицы присутствуют в топливных элементах АЭС. Таким образом большинство аналитиков склонны к разрушению ядерного реактора.