Под Санкт-Петербургом в районе Сестрорецка ядерная катастрофа, идет деактивация территории — очевидцы

Под Санкт-Петербургом в районе Сестрорецка ядерная катастрофа — очевидцы утверждают, что в направлении пригорода движется техника дезактивации территории. Ранее стало известно, что в данном регионе повысились уровни радиации. До сих пор неизвестно что конкретно взорвалось в районе Сестрорецка. По предварительным данным могло произойти разрушение исследовательского ядерного реактора, однако все данные противоречивые и основная информация о катастрофе — засекречена.
«В сторону Сестрорецка пробка растянулась от Ольгино и до Тарховки. Люди стоят в пробке 2,5-3 часа.»» сообщают в соцсетях очевидцы, которые лично наблюдают военную технику, колонной движущуюся в сторону города. Эксперты на Западе пока пытаются локализовать точное местоположение катастрофы. По их мнению эпицентр радиоактивного заражения может находиться всего в 30 километрах от Санкт-Петербурга несколько западнее Сестрорецка. Согласно данным Стокгольмской мониторинговой станции в воздухе обнаружили изотопы химических элементов цезий-134, цезий-137, кобальт-60 и рутений-103. Все эти частицы присутствуют в топливных элементах АЭС. Таким образом большинство аналитиков склонны к разрушению ядерного реактора.
хуйло направляет армию для ликвидации причин на ядерном объекте в спб, рф, станция Горская. Как в совке. Никто ничего не знает. Радиацию зафиксировали над Скандинавией. Страна 404- рф. pic.twitter.com/pIYCMWteGb
— 25ЄС_EU_UA_NATO_USA_יִשְׂרָאֵל🇮🇱🇺🇦🇺🇸🇪🇺🇬🇧 (@herooftheday10) June 29, 2020
Leave a Reply