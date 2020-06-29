Крупнейший американский вертолет прошел первые морские испытания

Корпус Морской пехоты США провел первый этап испытаний перспективного тяжелого транспортного вертолета CH-53K King Stallion на море. Как пишет Janes, проверки, признанные успешными состоялись в начале июня 2020 года в Атлантическом океане на базе универсального десантного корабля «Уосп».

King Stallion представляет собой глубокую модернизацию CH-53E. Разработка CH-53K, крупнейшего американского вертолета, ведется с 2006 года. Машина совершила первый полет в октябре 2015 года, а с 2018 года к предварительным летным испытаниям King Stallion приступила Морская пехота США.

Максимальная взлетная масса нового транспортного вертолета составляет 39,9 тонны. Машина может перевозить на внешней подвеске грузы массой до 12,2 тонны. Боевой радиус вертолета составляет около 200 километров. CH-53K, оснащенный тремя двигателями GE38-1B, способен развивать скорость до 315 километров в час.

Во время испытаний на море специалисты проверили вертолет взлетом и посадкой с палубы корабля «Уосп», запуском и выключением двигателей в условиях качки и повышенной влажности, а также взаимодействие бортовых систем связи CH-53K с системами связи «десантника». В общей сложности во время испытаний, занявших две недели, машина совершила 364 полета с палубы «Усоп».

Дополнительно были проведены испытания на совместимость вертолета с заправочным оборудованием на борту корабля. Кроме того, техники проверили, помещается ли вертолет во всех предназначенных для авиационной техники местах на палубе десантного корабля и в его ангарах.