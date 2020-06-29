В ВОЗ заметили ускорение темпов пандемии » Дэнни Трехо признали самым «умирающим» актёром в Голливуде Не так давно Дэнни Трехо официально стал самим «умирающим» актёром в истории — из около 350 его работ в кино и на ТВ он погибал в 65-ти, то есть чуть меньше, чем в каждом пятом фильме. В связи с этим издание Games Radar взяло интервью у артиста, где он рассказал о своих самых любимых экранных смертях. Секрет хорошей экранной смерти в том, что надо её чувствовать. Чувствовать, как будто умираешь. Когда я умру по-настоящему, я буду знать, как это делается! Дэнни Трехо актёр Дэнни Трехо в «Мачете» — одном из тех редких фильмов, где он всё-таки не погибает Впервые Дэнни Трехо «погиб» в фильме «Жажда смерти 4: Наказание» — боевике 1987 года. В нём герой Чарльза Бронсона борется с наркомафией, а Трехо появляется в роли одного из преступников, с которым протагонист встречается в кафе. После недолгого разговора Бронсон выплёскивает воду из ближайшего бокала в лицо Трехо и убегает. Оказывается, что в принесённой им бутылке вина была взрывчатка — следует взрыв, и злодеи погибают. Трехо вспоминает, как сильно его удивил актёр Чарльз Бронсон. Перед тем, как плеснуть бокал с водой ему в лицо, он попросил съёмочную группу остановить съёмку — потому что увидел, что в жидкости плавает лёд, и не хотел случайно травмировать коллегу. Большинству актёров, с которыми я работал, было бы плевать — ведь я всего лишь массовка. Дэнни Трехо актёр Перед началом дубля Бронсон сказал Трехо досчитать до трёх, прежде чем он плеснёт в него водой. На самом деле он опрокинул бокал на счёт «два», чтобы реакция коллеги была достоверной. Получилось идеально. С одного дубля. И костюм [который облили] мне оставили! Дэнни Трехо актёр В сериале «Во все тяжкие» у Дэнни Трехо очень короткая роль, но её сложно не запомнить. Он играет преступника и «стукача» по имени Тортуга, и в одной из сцен сотрудники Управления по борьбе с наркотиками находят его отрубленную голову, привязанную к черепахе. Трехо вспоминает, как получил эту роль. Его агент по имени Глория позвонила актёру и сказала, что он «будет первым в Голливуде». На вопрос, в чём именно первым, она ответила, что Трехо предстоит прокатиться верхом по пустыне на черепахе. Я сказал: «Ничего себе, должно быть, большая черепаха!». Она сказала: «Нет, там будет только твоя голова». Я спросил, делал ли кто-нибудь из актёров такое. Она ответила, что нет. Я согласился. Дэнни Трехо актёр Актёр рассказал, что для создания искусственной головы Тортуги его голову целиком покрыли гипсом, оставив только две дырочки для дыхания. Через некоторое время гипс сняли, и получилась весьма убедительная копия. Сцену смерти своего героя из фильма «Схватка» Трехо называет «одной из лучших в этом веке». Он признаётся, что из всех его экранных гибелей эта ощущается самой реальной: настолько, что его детям и маме физически сложно её смотреть. Умирать рядом с [Робертом] Де Ниро — чего ещё можно желать человеку? Дэнни Трехо актёр В «Хищниках» его смерть на экране не показывают — героя Трехо убивают где-то за кадром, после чего труп используют в качестве приманки для других персонажей. Причина, почему это сделано именно так, в том, что фильм снимали параллельно с «Мачете». И лишь потому, что «Хищников» продюсировал Роберт Родригес, давний друг Трехо и, ко всему прочему, автор «Мачете», актёр согласился выделить время на ещё один проект. Создатели сказали: «Нам нужен кто-то злой и неприятный, как Дэнни Трехо». Дэнни Трехо актёр Дэнни Трехо также ответил на вопрос, в связи с какими ролями его чаще всего узнают на улице. Оказывается, большинство помнит актёра из-за «Детей шпионов», где он играет дядю Мачете. С недавних пор, правда, дети начали узнавать его из-за роли в фильме «Дора и затерянный город», где Трехо озвучивает обезьянку Бутс. Помню, однажды я флиртовал с девушкой в аэропорте, хвалюсь ей, мол, «Знаешь, я вот был в «Воздушной тюрьме», в «Схватке», в «Отчаянном». […] Тут вдруг, внезапно, шестилетняя девочка кричит «Бутс! Ты Бутс». Все повернулись на меня, и я такой, ну да, я обезьянка Бутс.

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