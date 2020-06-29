Дэнни Трехо признали самым «умирающим» актёром в Голливуде

Не так давно Дэнни Трехо официально стал самим «умирающим» актёром в истории — из около 350 его работ в кино и на ТВ он погибал в 65-ти, то есть чуть меньше, чем в каждом пятом фильме. В связи с этим издание Games Radar взяло интервью у артиста, где он рассказал о своих самых любимых экранных смертях.
Впервые Дэнни Трехо «погиб» в фильме «Жажда смерти 4: Наказание» — боевике 1987 года. В нём герой Чарльза Бронсона борется с наркомафией, а Трехо появляется в роли одного из преступников, с которым протагонист встречается в кафе.
После недолгого разговора Бронсон выплёскивает воду из ближайшего бокала в лицо Трехо и убегает. Оказывается, что в принесённой им бутылке вина была взрывчатка — следует взрыв, и злодеи погибают.
Трехо вспоминает, как сильно его удивил актёр Чарльз Бронсон. Перед тем, как плеснуть бокал с водой ему в лицо, он попросил съёмочную группу остановить съёмку — потому что увидел, что в жидкости плавает лёд, и не хотел случайно травмировать коллегу.
Перед началом дубля Бронсон сказал Трехо досчитать до трёх, прежде чем он плеснёт в него водой. На самом деле он опрокинул бокал на счёт «два», чтобы реакция коллеги была достоверной.
В сериале «Во все тяжкие» у Дэнни Трехо очень короткая роль, но её сложно не запомнить. Он играет преступника и «стукача» по имени Тортуга, и в одной из сцен сотрудники Управления по борьбе с наркотиками находят его отрубленную голову, привязанную к черепахе.
Трехо вспоминает, как получил эту роль. Его агент по имени Глория позвонила актёру и сказала, что он «будет первым в Голливуде». На вопрос, в чём именно первым, она ответила, что Трехо предстоит прокатиться верхом по пустыне на черепахе.
Актёр рассказал, что для создания искусственной головы Тортуги его голову целиком покрыли гипсом, оставив только две дырочки для дыхания. Через некоторое время гипс сняли, и получилась весьма убедительная копия.
Сцену смерти своего героя из фильма «Схватка» Трехо называет «одной из лучших в этом веке». Он признаётся, что из всех его экранных гибелей эта ощущается самой реальной: настолько, что его детям и маме физически сложно её смотреть.
В «Хищниках» его смерть на экране не показывают — героя Трехо убивают где-то за кадром, после чего труп используют в качестве приманки для других персонажей. Причина, почему это сделано именно так, в том, что фильм снимали параллельно с «Мачете».
И лишь потому, что «Хищников» продюсировал Роберт Родригес, давний друг Трехо и, ко всему прочему, автор «Мачете», актёр согласился выделить время на ещё один проект.
Дэнни Трехо также ответил на вопрос, в связи с какими ролями его чаще всего узнают на улице. Оказывается, большинство помнит актёра из-за «Детей шпионов», где он играет дядю Мачете.
С недавних пор, правда, дети начали узнавать его из-за роли в фильме «Дора и затерянный город», где Трехо озвучивает обезьянку Бутс.
Leave a Reply