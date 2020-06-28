Стартап из США напечатает гоночную машину мощностью 1232 лошадиные силы

По словам инженеров компании Czinger, печать спортивного автомобиля может занять от 6 до 12 месяцев. Они объяснили, что для стартапа это «огромный срок», поэтому им нужно было заранее просчитать все расходы. Исследователи смогли начать печать сразу после того, как адаптировали устройство под свою цель — изготовление конструкционных деталей.

«Мы начинаем с нуля. Коммерчески доступные 3D-принтеры и материалы в нашем случае не работают. Сплавы слишком хрупкие, они не предназначены для наших целей и для того, чтобы сделать структуру транспортного средства, необходимо заново изобрести материалы и создать специальную машину для их печати», — объяснили ученые.

Немецкий производитель 3D-принтеров SLM Solutions помог разработать технологию, которая может напечатать все детали для автомобиль мощностью 1232 лошадиные силы. Запатентованное программное обеспечение помогает инженерам компании заранее подсчитать, какие материалы нужны для достижения наилучших результатов, а принтер печатает все после анализа массива данных.

Многие компоненты печатаются из запатентованных алюминиевых сплавов. При этом некоторые детали в выхлопной системе печатают методом 3D-печати Inconel из типа металла, который хорошо выдерживает экстремальные температуры. Несколько стоек они печатают из титана. 1% деталей автомобиля не печатают, они сделаны вручную из высокопрочного металла и углеродного волокна.

Маленький вес чрезвычайно важен при разработке такого высокопроизводительного автомобиля. Он работает от бензиново-электрического гибридного силового агрегата и 2,9-литрового двигателя V8 с двойным турбонаддувом.