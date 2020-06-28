США направят миллиарды долларов на «сдерживание России»

В проекте оборонного бюджета США на следующий финансовый год предусмотрено $3,8 миллиарда на программу «Европейская инициатива сдерживания». Деньги планируется потратить на «стратегические перевозки морем, спутниковую связь, подводные лодки и противолодочное военное оборудование, „которое усиливает сдерживание России“».

Также проект предусматривает запрет на финансирование любой деятельности, которая бы признавала суверенитет России над Крымом, и продолжает ограничивать военное сотрудничество с Москвой. В проекте оборонного бюджета США на 2021 финансовый год Россия и Китай названы главными конкурентами.