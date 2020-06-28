США и ЕС могут ввести санкции против ЧВК «Вагнер»

США и Евросоюз попросили ввести ограничительные меры в отношении ЧВК «Вагнер». С просьбой выступил главы МВД Ливии Фетхи Башага, его цитирует «Анадолу».

Башага отметил, что «правительство Ливии не позволит наемникам контролировать нефтяные объекты страны и выдворит этих людей с военных баз страны». Такую же позицию занял постпред Ливии при ООН Тахир эс-Сунни — он тоже призвал ЕС и США ввести санкции против ЧВК «Вагнер», уточняет издание.

Ранее Znak.com со ссылкой на National Oil Corporation писал, что вооруженные иностранные наемники проникли на территорию Национальной нефтяной корпорации Ливии. Сообщалось, что колонна автомобилей «вторглась» на месторождение Эш-Шарара 25 июня якобы с целью помешать возобновлению добычи нефти и была встречена группой охранников. По данным корпорации, среди наемников были представители нескольких стран, в том числе России, и бойцы Ливийской национальной армии маршала Халифы Хафтара. В нефтяной компании выразили протест в связи с инцидентом, напомнив, что ливийская нефть принадлежит народу Ливии.