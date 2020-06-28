Меркель — США может перестать быть мировым лидером

Страны Европы должны задуматься над новой реальностью, в которой США могут отказаться от роли мирового лидера, как это было раньше

Об этом федеральная канцлер Германии Ангела Меркель рассказала в обширном интервью шести европейских газет. С ней, в частности, общались журналисты The Guardian (Великобритания), Süddeutsche Zeitung (Германия), Le Monde (Франция), La Vanguardia (Испания), La Stampa (Италия) и Polityka (Польша), передает Еспресо.TV .

Как отметила Меркель, европейцы выросли из понимания того, что Соединенные Штаты стремятся быть мировой державой.