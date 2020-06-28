Меркель — США может перестать быть мировым лидером

Страны Европы должны задуматься над новой реальностью, в которой США могут отказаться от роли мирового лидера, как это было раньше
Об этом федеральная канцлер Германии Ангела Меркель рассказала в обширном интервью шести европейских газет. С ней, в частности, общались журналисты The Guardian (Великобритания), Süddeutsche Zeitung (Германия), Le Monde (Франция), La Vanguardia (Испания), La Stampa (Италия) и Polityka (Польша), передает Еспресо.TV .
Как отметила Меркель, европейцы выросли из понимания того, что Соединенные Штаты стремятся быть мировой державой.
Таким образом Меркель отреагировала на заявление президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа о его готовности сократить американский военный контингент в Германии.
Глава правительства ФРГ подчеркнула, что войска Соединенных Штатов помогают защищать не только Германию и европейскую часть НАТО, но также и американские интересы.
Что касается Российской Федерации, то Меркель, по ее собственным словам, готова к учету пожеланий Кремля в Ливии и Сирии.
«Есть хорошие причины продолжать конструктивный диалог с Россией. В таких странах, как Сирия и Ливия, государствах, находящихся в непосредственной близости от Европы, стратегическое влияние России огромно. Поэтому я буду продолжать стремиться к сотрудничеству», — пояснила она.
Вместе с тем, Меркель признала, что «гибридная война и методы дестабилизации является моделью поведения России».
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