В США предложили запретить чипирование людей

В последние годы все больше компаний рассматривают идею внедрения чипов — в основном, это подкожные RFID-чипы, размером с рисовое дерево. Они хотят использовать их для отслеживания производительности, но правозащитники настаивают, что это «вопиющее нарушение неприкосновенности частной жизни». Если законопроект будет принят, чипы могут быть имплантированы только на добровольной основе.

«С учетом того, как технологии распространяются все больше с каждым годом, мы должны обезопасить себя, — отметила Бронна Кале, государственный представитель штата Мичиган, участвовавшая в написании законопроекта. — Важно, чтобы мичиганские компании думали не только о своих интересах, но и о частной жизни своих работников».

Она добавила, что пока чипирование не является большой проблемой. Но она хочет получить защиту от технологии до тех пор, пока она не распространится.

«Эти миниатюрные устройства находятся на подъеме. Нам нужно заранее подумать как их можно использовать, чтобы частная жизнь была защищена», — добавила она.