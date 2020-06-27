В России авария на ядерном объекте в районе Петербурга

В России авария на ядерном объекте в районе Петербурга — международные наблюдатели зафиксировали в восточной части Балтийского моря рост радиации. Радиационные датчики в Стокгольме обнаружили более высокие, чем обычно уровни изотопов, образующихся в результате ядерного деления, возможно, где-то на Балтийском море или вблизи него, передает Рейтер.

Одна из станций, сканирующих воздух на наличие радионуклидов, которые могут переноситься ветром на большие расстояния, обнаружила необычно высокие уровни трех радионуклидов в начале этой недели: цезий-134, цезий-137 и рутений-103, и изотоп стронция.

По мнению наблюдателей в районе Петербурга или возможно в Ленинградской области на территории России произошла авария на ядерном объекте. Судя по наличию радиоактивного стронция это может быть утечка на атомном реакторе в результате повреждения активной зоны.