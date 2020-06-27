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Интеллектуальный андроид снимется в новом фантастическом фильме

Реальный андроид снимется в новом фантастическом фильме

Впервые в истории кинематографа актерскую работу исполнит реальный человекоподобный робот, сообщает The Hollywood Reporter.

Речь о девушке-андроиде по имени Эрика, созданной японскими компьютерными инженерами Хироши Ишигуро и Кохеем Огавой. Она исполнит главную роль в пока что безымянном научно-фантастическом фильме, производственный бюджет которого оценивается в 70 миллионов долларов.

Сюжет расскажет об изобретателе, который стремится улучшить человеческую ДНК с помощью искусственного интеллекта. Эрика сыграет одну из разработок ученого, которая сбегает из научной лаборатории.

Когда выйдет фильм, пока не уточняется.

27 июня, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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