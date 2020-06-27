ФРС США начала изъятие долларов

Федеральная резервная система США приостановила денежную накачку финансовых рынков, которая продолжалась с конца марта, и запустила обратный процесс.Залив в систему 3 триллиона долларов за два месяца, ФРС сокращает баланс вторую неделю подряд, изымая долларовую ликвидность.

За неделю с 17 по 24 июня баланс Федрезерва уменьшился на 75,5 млрд долларов, а неделей ранее — на 28 млрд долларов, следует из данных на сайте американского центробанка.

Хотя ФРС продолжает выкупать на рынке казначейские облигации (на 4,5 млрд долларов в день), а также корпоративные бонды и паи биржевых фондов, эти вливания компенсируются возвратом ранее выданных кредитов репо (на 111 млрд долларов за две недели), а также резким сокращением своп-операций с иностранными ЦБ.

В конце марта ФРС открыла свопы для центробанков Европы, Японии, Британии, Швейцарии, а также ряда развивающихся стран, дав им доступ к неограниченному объему долларовых кредитов. В результате этих операций Федрезерв закачал в зарубежные рынки 450 млрд долларов.

В июне, впрочем, потоки развернулись, и ФРС стремительно изымает эту ликвидность: свопы сократились на 169 млрд долларов за две недели. Общий размер баланса ФРС с исторически рекордных 7,113 трлн долларов сжался до 7,009 трлн.

Пока долларовый печатный станок стоит на паузе, на вахту заступили другие центробанки. ЕЦБ 24 июня влил в банковскую систему 1,3 триллиона евро бесплатных кредитов — под ставку от минус 0,5% до минус 1% годовых. Банк Англии и Банк Японии расширили программы выкупа на 100 млрд фунтов и 30 трлн иен соответственно.