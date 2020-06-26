Viber заявил о разрыве деловых отношений с Facebook

Viber не будет выделять деньги на рекламу в Facebook и удалит со своей платформы ряд приложений, принадлежащих компании.

Rakuten Viber объявила о прекращении всех деловых контактов с Facebook, чтобы поддержать движение #StopHateForProfit (#СтопНенавистиРадиВыгоды) с целью бойкота технологического гиганта. Об этом говорится в сообщении Viber.

В частности, на решение Viber повлияли многочисленные случаи использования платформой личной информации пользователей и неспособности компании прекратить распространение расистских лозунгов в своих социальных сетях.

В рамках разрыва сотрудничества Viber удалит со своей платформы расширения Facebook Connect, Facebook SDK и GIPHY, а также прекратит все расходы на рекламу в социальной сети.

Viber удалит все продукты Facebook из приложения к началу июля 2020 года. Расходы на рекламу в Facebook компания прекращает немедленно.

Движение #StopHateForProfit возникло на фоне протестов, вспыхнувших в США в течение последних нескольких недель. В рамках этого движения, шесть организаций, в том числе Антидиффамационная лига и Национальная ассоциация по содействию прогрессу цветного населения, призвали рекламодателей остановить свои расходы на рекламу в Facebook в июле из-за неспособности компании защитить пользователей от ненавистной риторики.

Как сообщает Голос Америки, в рамках этой кампании от размещения рекламы в Facebook уже отказались несколько крупных компаний. В частности, это международная сеть продажи одежды Eddie Bauer, производитель мороженого Ben & Jerry (Unilever), кинопрокатная компания Magnolia Pictures, ритейлер The North Face, приложение Talkspace, рекрутинговая компания Upwork, компания Mozilla и другие.

Напомним, что в мае социальная сеть Twitter впервые в истории пометила сообщение президента Трампа как «недостоверное». Аналогичное сообщение президента США в Facebook социальная сеть Цукерберга модерировать не стала. Это вызвало недовольство общества и сотрудников компании, которые устроили виртуальную забастовку из-за поста Трампа.