В Baccarat объявили о коллаборации с Luxury Living Group

Компании сотрудничают ради коллекции под названием Baccarat La Maison

Хрустальный бренд Baccarat и мебельная компания из Италии Luxury Living Group сообщили о выпуске общей коллекции. В процессе приняли участие дизайнеры и архитекторы, которые уже сделали себе имя в этой области: Патрик Жиль, Арик Леви, Жак Гранж, Доротея Буасье. Детище носит название Baccarat La Maison. В нее вошли мебель для спальной комнаты, гостиной и столовой – это журнальный столик, комод, стол, диван, кровать, светильник, пуф, кровать, прикроватные тумбочки.

Дизайн навеян особым стилем Baccarat — вневременным, а сама мебель создана сотрудниками Luxury Living Group в лучших традициях умельцев Италии. Объединяют предметы в коллекции хрустальные детали с рельефом New York. Мебель выполнена в сдержанных оттенках, преобладает бежевый, коричневый, марсала, белый. Главные критерии создания – геометрические формы, прозрачность, удобство, индивидуальность, высококачественные материалы.

По словам гендиректора Baccarat Даниэлы Риккарди, коллекция отвечает ДНК ее компании. Кроме того, Baccarat уважает работу и основные принципы компании Luxury Living Group. Президент последней Рафаэлла Винателли сообщила, что еще ее отец хотел поработать с Baccarat и привнести изящество этого бренда в свои коллекции.

Добавим, что история Baccarat насчитывает более 250 лет. Изначально утонченные и неповторимые хрустальные работы могли себе позволить только лишь богатые люди. Сегодня бренд известен на весь мир. Руководство открыло два собственных музея хрустальных изделий, бренд также владеет одноименным отелем в Нью-Йорке. Кроме того, Baccarat напрямую сотрудничает с несколькими известными отелями по всему миру, создавая уникальные вещи. В целом Baccarat создает посуду, аксессуары, украшения, посуду для бара и многое другое. Самые знаменитые изделия бренда — вазы, бокалы и скульптуры.

Luxury Living Group разрабатывает и производит изысканную мебель для всемирно известных люксовых брендов. Компания известна с 60-х годов, ее основатель — Альберто Виньятелли. Он использовал непривычные для того времени материалы в производстве мебели и очень быстро набрал популярность. Бренд уделяет огромное внимание деталям, качеству материалов и актуальному дизайну. Сегодня LLG – это компания в секторе роскошного образа жизни с общим оборотом в 130 млн евро.