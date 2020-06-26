У создателя Телеграм заберут 1 миллиард долларов

В США завершилась судебная борьба компании Павла Дурова Telegram и Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), начатая в октябре 2019 года. Комиссия подала в суд на компанию российского предпринимателя, после того как Telegram привлек 1,7 миллиарда долларов для развития своего блокчейн-проекта TON (Telegram Open Network). Теперь же 1,224 миллиарда долларов из этой суммы компания Дурова должна вернуть инвесторам и выплатить SEC штраф в размере 18,5 миллиона.

В мае Telegram объявила о прекращении работы над TON. А итогом судебного дела стало подписание компанией мирового соглашения с Комиссией по ценным бумагам и биржам США.