Такси в Тернополе – лучше вызывайте Opti

Уютный и красивый Тернополь – один из 29 городов Украины, входящих в «клуб Opti». В этих городах давно и успешно работают представительства Оптимального такси 579, которое в конце 2019 года, проведя масштабный ребрендинг, сменило название на Mobility service company Оpti https://opti.global/. С этого момента начался новый этап в истории компании.

Обновление коснулось всех основных направлений деятельности службы. Ключевым в сотрудничестве с водителями стал принцип партнерства. От драйверов без преувеличения зависит 50% успеха, поэтому Opti попыталось создать для них максимально комфортные условия работы. Партнерские отношения, основанные на взаимном уважении, способствовали привлечению большого количества квалифицированных кадров, что, в свою очередь, повысило уровень предоставляемых услуг.

Продуманный ребрендинг

Оптимальное вышло на ребрендинг с детально продуманной программой, ориентированной на удовлетворение всевозможных запросов пассажиров. В связи с этим перечень услуг был усилен дополнительным сервисом. Так, весьма большой популярностью в Тернополе пользуются услуги «Курьер» и «Доставка товаров», которые помогают экономить драгоценное время и силы. Все чаще клиенты заказывают сервис «Автоняня» и «Автодрайвер». Для гостей и туристов, прибывающих в город на поезде или автобусе, весьма актуальна услуга «Встреча с табличкой». Партнер Opti будет ожидать Вас в условленном месте, встретит, проведет к машине и при необходимости поможет с вещами.

После ребрендинга автопарк Opti увеличился и «помолодел». Наряду с хэтчбеками, седанами и универсалами стало больше минивэнов и микроавтобусов, которые очень удобны для групповых поездок или перевозки объемного багаж.

Техническое состояние всех транспортных средств находится под постоянным контролем. Также обязательным является «посещение» моек и химчисток. Компания предлагает два класса авто: Go (стандарт) или Choice (комфорт). Наличие выбора делает такси Opti общедоступным перевозчиком.

Как связаться с Opti в Тернополе

Самый простой и надежный способ вызвать такси в Тернополе – обновленное мобильное приложение Opti. Благодаря удобному интерфейсу заказ займет всего несколько кликов. Программа позволяет контролировать передвижение авто, оценивать работу партнера, оставлять уточняющие комментарии и самостоятельно регулировать стоимость поездки.

Кроме того, приложение выгодно и с экономической точки зрения, ведь предусматривает бонус в виде 5-процентного кешбэка.

Тем же, кто привык пользоваться телефоном, не стоит расстраиваться, так как единый номер службы Opti 579 по-прежнему актуален. Также вызвать такси можно на сайте компании, заполнив соответствующую онлайн-форму. К этому способу часто прибегают для оформления предварительного заказа.