США обвинили Россию в торговле людьми

Госдепартамент США в четверг опубликовал очередной ежегодный доклад о торговле людьми в мире, в котором вновь поместил Россию в «третью категорию» стран, не отвечающих минимальным стандартам по ликвидации рабского труда.Расположившись в одном ряду с такими государствами, как Южный Судан, Папуа Новая Гвинея и Афганистан, Россия седьмой год подряд попадает в группу Tier 3, не имея ни национальной стратегии по пресесению торговлей людьми, ни ответственной за борьбу с ней структуры, говорится в докладе, размещенном на сайте Госдепа.

В 2019 году правительство РФ «уменьшило и без того минимальные усилия по преследованию правонарушений в сфере работорговли», констатирует ведомство.

В прошлом году Следственный комитет завел 3 дела — два по торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации и одно по торговле людьми с целью трудовой эксплуатации (против 14 год назад).

При этом в России, по данным Госдепа, продолжают функционировать трудовые лагеря для рабочих из Северной Кореи, в которых трудятся десятки тысяч человек. По некоторым сведениям, говорится в докладе, число северокорейских рабочих уменьшилось с 11500 до 1000, но одновременно власти РФ выдали на 20 тысяч больше туристических и студенческих виз гражданам КНДР. «Жертвами торговцев людьми в РФ становятся как российские граждане, так и иностранцы, при этом рабский труд преобладает. Торговцы используют рабочих из России в странах Европы, Центральной и Юго-Восточной Азии. Случаи рабского труда (внутри РФ) зафиксированы в строительстве, производстве, заготовке леса, сельхозработах, а также в розничной торговле, сортировке мусора, уборке улиц и попрошайничестве. Существуют сведения о широком распространении рабского труда на кирпичных заводах в Дагестане», — говорится в докладе.

По оценке международных агентств, в самой России находятся от 6 до 12 миллионов иностранных рабочих, преимущественно из стран бывшего СССР, из которых около 3 млн — нелегальные мигранты. Многие из них находятся в условиях, соответствующих рабскому труду, отмечает Госдеп: они лишены документов, не получают оплаты, подвергаются насилию и живут в экстремальной нищете, а их дети принуждаются к труду в неформальном секторе экономики.

Официальные данные о торговле людьми в России не соответствуют масштабу проблемы, полагает Госдеп: в прошлом году в стране зарегистрирован 41 случай сексуальной эксплуатации женщин, 4 случая принуждения к рабскому труду мужчин, и 16 случаев торговли детьми.

Некоммерческие организации, пишет Госдепартамент, сообщали властям о десятках тысяч случаев, связанных с торговлей людьми, которые были квалифицированы по статьям административного кодекса, а не уголовного, что позволяет «маскировать проблему».

«Полиция регулярно избегает регистрировать потерпевших по уголовным делам, которые с большой вероятностью останутся нераскрытыми, чтобы не снижать показатели раскрываемости», — говорится в докладе.

Власти, как правило, не признают жертв торговли людьми и вместо помощи обвиняют их в нарушении миграционного законодательства и незаконном присутствии в стране, не проводя необходимых расследований, пишет Госдеп.

«Правительство (РФ) принимает ничтожные усилия для защиты жертв (работорговли). Как и предыдущие годы. правительство не выделяло средств на эти цели. Последний государственный приют для жертв торговли людьми был закрыт в 2015 году в связи с прекращением финансирования», — говорится в докладе.

Для иностранцев, оказавшихся в ситуации рабского в России, доступы приюты для бомжей, а для женщин — приюты РПЦ, пишет Госдеп.

Помимо РФ к странам, не соблюдающим минимальные стандарты ликвидации работорговли, США относят Афганистан, Алжир, Беларусь, Бирму, Бурунди, Китай, Коморские острова, Кубу, Эритрею, Иран, КНДР, королевство Лесото, Никарагуа, Папуа Новую Гвинею, Южный Судан, Сирию, Туркменистан и Венесуэлу.